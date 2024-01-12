В Британии две партии потребовали созвать парламент в случае удара по хуситам

Депутат от "Либеральных демократов" Лайла Моран и глава Шотландской национальной партии Стивен Флинн считают, что необходимо провести экстренное заседание, если атака на позиции мятежного движения "Ансар Аллах" запланирована до понедельника

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Партия "Либеральные демократы" и Шотландская национальная партия (ШНП) потребовали от премьер-министра Великобритании Риши Сунака созвать экстренное заседание парламента, если удары по позициям мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене будут совершены в ближайшее время.

"Премьер-министр должен организовать заседание парламента, если удары запланированы до понедельника", - заявила депутат от "Либеральных демократов" Лайла Моран, слова которой приводит телеканал Sky News. Глава фракции ШНП Стивен Флинн присоединился к ее призыву. "Правительство Великобритании обязано как можно скорее ознакомиться с [мнением] парламента. Таким образом, члены парламента должны быть вызваны в Вестминстер", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Ранее газета The Times сообщила, что Великобритания и США нанесут удары с воздуха по военным объектам "Ансар Аллах" в Йемене в ночь с 11 на 12 января. По ее информации, Сунак уведомил членов британского кабмина о "неизбежном военном вмешательстве сегодня вечером (в четверг по местному времени - прим. ТАСС)". Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер и спикер Палаты общин Линдси Хойл были поставлены в известность о планах консервативного правительства, отмечает The Times. Согласно графику на сайте законодательного органа, 12 января в парламенте не запланированы какие-либо обсуждения.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море. В ответ власти США вместе с союзниками приступили к проведению операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.