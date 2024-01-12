Хуситы пообещали дать ответ, если США и Великобритания нанесут авиаудары по Йемену

Журналист The Times Стивен Суинфорд ранее сообщал, что Британия и Соединенные Штаты могут нанести удары с воздуха по военным объектам мятежного движения "Ансар Аллах" в ночь с 11 на 12 января

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заверило, что предпримет ответные действия в случае, если США и Великобритания нанесут авиаудары по Йемену.

"Мы ответим, если США и Великобритания нанесут авиаудары по Йемену", - приводит слова представителя движения телеканал Al Arabiya.

Ранее журналист газеты The Times Стивен Суинфорд сообщил в X (ранее Twitter), что Великобритания и США могут нанести удары с воздуха по военным объектам мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене в ночь с 11 на 12 января.