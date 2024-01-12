СМИ: США и Великобритания наносят удары по позициям хуситов близ города Ходейда

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу наносят удары по позициям йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) близ портового города Ходейда, расположенного на западе страны. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его информации, удары по объектам хуситов наносятся со стороны Красного моря.

Al Hadath передает, что взрывы происходят в городах Сана, Саада, Ходейда, Таиз и Дхамар.

Активно обстреливаются окрестности портового города Ходейда, где, по утверждению Al Hadath, расположены важные объекты хуситов.