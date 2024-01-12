Эксперт заявил, что конфликт на Украине завершится декларацией нейтралитета Киева

Бывший советник американской части президентской комиссии РФ и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден отметил, что перспективы переговоров по урегулированию на Украине пока не просматриваются

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Украинский кризис завершится декларацией нейтралитета Киева, считает отставной дипломат, бывший советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден.

"Я согласен: это завершится декларацией украинского нейтралитета <...>", - сказал эксперт, комментируя в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС развитие событий вокруг Украины. "Россия, вероятно, не примет ничего меньше гарантии непредоставления [Западом Украине] членства в НАТО, поскольку в этом с самого начала и заключалась проблема", - заявил Карден.

Однако, по мнению бывшего сотрудника Госдепартамента США, работавшего в том числе в его российском отделе, перспективы переговоров по урегулированию на Украине пока не просматриваются. "Не думаю, что серьезные переговоры о мире близки, поскольку США отвлечены Израилем, и есть немного признаков, во всяком случае, публичных, того, что какая-либо из сторон готова сесть [за стол переговоров] и обсуждать реалистичный выход из этой [ситуации]", - сказал Карден, являющийся теперь политологом и публицистом.

"Я бы, как эхо, повторил слова из недавней статьи моего коллеги Анатоля Ливена", - отметил Карден. Он пояснил, что имеет в виду следующие высказывания руководителя евразийской программы в вашингтонском Институте Куинси Анатоля Ливена: "Если мы стремимся к процветающей Украине с жизнеспособным путем к либеральному госуправлению и членством в Европейском союзе, то мы должны признать, что она не может быть участницей НАТО или союзницей США, что в отношении нейтральной Украины должны действовать поддающиеся проверке ограничения на те типы и объемы вооружений, которыми она может обладать".