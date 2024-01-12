Американский чиновник заявил, что удары США и Британии по позициям хуситов достигли целей

По его словам, ими были "радиолокационные объекты, ракетные платформы, а также прибрежные пункты наблюдения"

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Удары, нанесенные силами США и Великобритании по позициям мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, достигли целей. Об этом заявил телеканалу Al Jazeera американский чиновник.

"Американо-британские удары по позициям хуситов в Йемене достигли своих целей", - сказал он. По его словам, "целями ударов были радиолокационные объекты, ракетные платформы, а также прибрежные пункты наблюдения".

"Удары по позициям хуситов в Йемене завершены, но мы оставляем за собой право ответить, если угрозы продолжатся", - подчеркнул чиновник.