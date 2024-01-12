Постпред КНДР при ООН: ситуация на Украине является порождением политики США

Ким Сон также назвал Соединенные Штаты "неизлечимой раковой опухолью" для основ международного мира и безопасности

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Ситуация на Украине полностью является порождением конфронтационной политики США, ставших "неизлечимой раковой опухолью" для основ международного мира и безопасности. Об этом заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.

"Заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения украинской тематики, прошедшее 10 января, <...> показало, что именно США - неизлечимая раковая опухоль, разъедающая основу международного мира и безопасности вопреки целям и принципам Устава ООН", - говорится в его заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи.

Обвинения в адрес КНДР, прозвучавшие в контексте Украины, Ким Чон назвал придирками. Он отметил, что "КНДР не видит необходимости комментировать каждое беспочвенное обвинение США". Вашингтон ранее выступал с утверждениями о передаче Пхеньяном Москве ракет для применения на Украине. Российская сторона называла обвинения западных стран голословными и бездоказательными.

По словам Ким Сона, "попытка США объявить вне закона законные отношения между самостоятельными суверенными государствами" противоречит целям Устава ООН и международному праву. "Ситуация на Украине от начала до конца является порождением конфронтационной политики США, которые поэтапно расширили НАТО на восток в ущерб рациональным и справедливым интересам безопасности России, и Вашингтону не избежать этой ответственности", - подчеркнул постпред КНДР.

Он также подчеркнул, что США не обладают достаточной силой и умом для стратегической конфронтации с Россией, о чем говорят их обвинения в адрес Пхеньяна в контексте Украины. "США придирались к КНДР, которая была вне темы обсуждения. Это воочию показывает их затруднительное положение и обнаруживает недостаток их силы и ума в стратегической конфронтации с Россией", - говорится в его заявлении.

9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о якобы использовании Россией ракет из КНДР для ударов по Украине.