Байден подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по объектам хуситов в Йемене

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по позициям хуситов в Йемене. Об этом говорится в заявлении Байдена, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства", - говорится в заявлении.

"Эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, в том числе с использованием противокорабельных баллистических ракет впервые в истории", - отметил Байден. Президент отметил в своем заявлении, что в результате 27 атак хуситов пострадали "более 50 стран". "Более 2 тыс. судов были вынуждены отклониться на тысячи миль, чтобы избежать Красного моря, что может привести к неделям задержек в доставке грузов. 9 января хуситы предприняли крупнейшую на сегодняшний день атаку, направленную непосредственно против американских кораблей", - говорится в заявлении.

CNN информировал в четверг, что США и Великобритания нанесли удары по "множеству целей" хуситов на территории Йемена.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрально командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.

Удар США и Великобритании в Йемене носит оборонительный характер, Вашингтон не исключает дополнительных мер - Байден.

США готовы принять дополнительные меры в ответ на действия хуситов в Йемене для защиты своих вооруженных сил и свободы международной торговли. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Сегодняшние оборонительные действия последовали за масштабной дипломатической кампанией и нарастающими атаками мятежников-хуситов против торговых судов. Эти точечные удары являются сигналом о том, что США и наши партнеры не потерпят атак на наших военнослужащих и не допустят того, чтобы злоумышленники угрожали свободе мореплавания на одном из наиболее важных мировых торговых маршрутов", - заявил Байден.

"Я без колебаний приму в случае необходимости дополнительные меры для защиты наших людей и свободной международной торговли", - подчеркнул американский лидер.