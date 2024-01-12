CNN: США и Великобритания нанесли удары по более чем 10 объектам хуситов

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Американские и британские военные нанесли удары по более чем 10 объектам хуситов в Йемене. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их словам, объекты были выбраны так, чтобы ослабить возможности хуситов нападать на суда в Красном море. Как отмечают источники, "многие страны" поддержали действия США и Великобритании.

Среди целей ударов были радиолокационные системы, склады с беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами, а также площадки их запуска.

США наносили удары с самолетов, кораблей и атомной подводной лодки USS Florida, которая вошла в воды Красного моря 23 ноября 2023 года.