Премьер Британии подтвердил участие самолетов королевских ВВС в нанесении ударов по Йемену

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Удары США и Великобритании по позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на территории Йемена были ограниченным и пропорциональным действием, совершенным в рамках самообороны. Об этом говорится в распространенном заявлении премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Королевские ВВС нанесли точечные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене, - заявил премьер. - Соединенное Королевство всегда будет выступать за свободу судоходства и свободную торговлю. Поэтому мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны вместе с Соединенными Штатами при небоевой поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна против целей, связанных с этими атаками [на торговые суда], чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство".

Британский премьер подчеркнул, что корабли ВВС королевства "продолжают патрулировать Красное море в рамках операции Prosperity Guardian с участием нескольких государств для сдерживания дальнейшей агрессии хуситов". "Мы призываем их прекратить атаки и принять шаги для снижения напряженности", - сказано в заявлении.