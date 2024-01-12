Постпред КНДР при ООН: США не хватает силы и ума в стратегической конфронтации с РФ

Вашингтон ранее выступал с утверждениями о передаче Пхеньяном Москве ракет для применения на Украине

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. США не обладают достаточной силой и умом для стратегической конфронтации с Россией, о чем говорят их обвинения в адрес Пхеньяна в контексте Украины. Об этом заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, комментируя заседание Совета Безопасности ООН по Украине 10 января.

"США придирались к КНДР, которая была вне темы обсуждения. Это воочию показывает их затруднительное положение и обнаруживает недостаток их силы и ума в стратегической конфронтации с Россией", - говорится в его заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Вашингтон ранее выступал с утверждениями о передаче Пхеньяном Москве ракет для применения на Украине. Российская сторона называла обвинения западных стран голословными и бездоказательными. Ким Сон отметил, что "КНДР не видит необходимости комментировать каждое беспочвенное обвинение США".

9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о якобы использовании Россией ракет из КНДР для ударов по Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.