Представитель движения "Ансар Аллах" заявил, что США и Великобритания пожалеют о нападении

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Член политбюро йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Али аль-Кахум заявил, что военные действия в Красном море продолжатся, а США и Великобритания пожалеют о своем нападении. Соответствующее заявление приводит иранское новостное агентство Tasnim.

Как сообщает агентство, Али аль-Кахум заявил, что "война все еще продолжается, а американцы и британцы пожалеют о своем нападении и заплатят за него высокую цену".

Вооруженные силы США и Великобритании начали военную операцию против хуситов в пятницу, 12 января. Активно обстреливались окрестности портового города Ходейда, а также объекты в провинциях Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар.