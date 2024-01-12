Что известно об ударах США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу нанесли удары по объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

ТАСС собрал основное, что известно о ситуации.

С чего все началось

После обострения палестино-израильского конфликта хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

Вечером 11 января журналист газеты The Times Стивен Суинфорд сообщил на своей странице в X (ранее Twitter), что премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак обсудит с кабмином возможный ответ западной коалиции на действия "Ансар Аллах" в Красном море. Ближе к ночи журналист сообщил, что Великобритания и США нанесут удары по Йемену "в ближайшее время".

Хуситы заверили, что предпримут ответные действия в случае, если США и Великобритания нанесут авиаудары по Йемену.

Удары по позициям движения

Телеканал Al Hadath сообщил, что вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по позициям хуситов рядом с портовым городом Ходейда, расположенным на западе страны, со стороны Красного моря. Reuters со ссылкой на американских чиновников также сообщил об ударах.

По данным Al Hadath, взрывы произошли в городах Сана, Саада, Ходейда, Таиз и Дамар.

Телеканал Sky News Arabia заявил, что международный аэропорт в Сане подвергся сильной бомбардировке.

По данным американского телеканала NBC News, американские и британские военные нанесли удары c кораблей крылатыми ракетами Tomahawk.

Согласно информации Reuters, удары по позициям хуситов наносились с самолетов, кораблей и подлодок.

Американский чиновник сообщил Al Jazeera, что "американо-британские удары по позициям хуситов в Йемене достигли своих целей". Целями ударов были "радиолокационные объекты, ракетные платформы, а также прибрежные пункты наблюдения".

CNN со ссылкой на источники сообщил, что американские и британские военные нанесли удары по более чем 10 объектам хуситов в Йемене.

Заявления Байдена и Сунака