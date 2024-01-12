СМИ: на объектах хуситов в Йемене, которые подверглись ударам, не было мирных жителей

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По данным телеканала Al Hadath, целями Запада были склады оружия и радиолокационные системы, принадлежащие ополченцам

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Мирных жителей не было на объектах движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, которые в ночь на пятницу подверглись ударам вооруженных сил США и Великобритании. Об этом заявил телеканалу Al Hadath официальный американский источник.

"На атакованных объектах хуситов не было мирных жителей, - сказал он. - Нашими целями были склады оружия и радиолокационные системы, принадлежащие хуситам". По его словам, пока нет информации о том, есть ли в результате ударов убитые среди ополчения хуситов.