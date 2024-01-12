12 января, 01:07,
обновлено 12 января, 02:35
Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

СМИ: на объектах хуситов в Йемене, которые подверглись ударам, не было мирных жителей

По данным телеканала Al Hadath, целями Запада были склады оружия и радиолокационные системы, принадлежащие ополченцам

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Мирных жителей не было на объектах движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, которые в ночь на пятницу подверглись ударам вооруженных сил США и Великобритании. Об этом заявил телеканалу Al Hadath официальный американский источник.

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"На атакованных объектах хуситов не было мирных жителей, - сказал он. - Нашими целями были склады оружия и радиолокационные системы, принадлежащие хуситам". По его словам, пока нет информации о том, есть ли в результате ударов убитые среди ополчения хуситов.

  

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