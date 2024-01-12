США заявили о разрушении "множества целей" ударами в Йемене

Представитель американских вооруженных сил отметил, что высокоточные боеприпасы применили для сведения к минимуму сопутствующего ущерба

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Множество целей было уничтожено ударами США и Великобритании с применением высокоточных боеприпасов по позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" (хуситов) в Йемене. Об этом заявил в четверг представитель американских вооруженных сил на специальном брифинге для журналистов.

По его словам, "это был совместный удар, который нанесли по средствам управления хуситов в Йемене вооруженные силы США и Соединенного Королевства". Поддержку им оказали Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды. Как уточнил представитель, при ударах "было уничтожено множество целей, находившихся под контролем хуситов в Йемене".

"Мы нанесли удары с применением пилотируемой авиации различных типов ВМС США, ВВС США и Соединенного Королевства. Высокоточные боеприпасы были применены для уничтожения целей и сведения к минимуму сопутствующего ущерба", - добавил он, уточнив, что целью было "лишение хуситов возможности атаковать морские суда, включая коммерческие, и военные корабли". Говоря о том, какой ущерб был нанесен данному потенциалу хуситов, представитель отметил: "Я бы назвал его значительным". Он не привел подробностей.

Представитель подчеркнул, что "эти удары никак не связаны и совершенно независимы от операции Prosperity Guardian". О ее поведении в Красном море власти США и ряда других государств объявили в декабре 2023 года. Как уточнили на брифинге, "силы США и Соединенного Королевства, участвовавшие в нанесении ударов, остаются хорошо подготовленными к самообороне, а также к дальнейшему участию в обеспечении безопасности судоходства".