Запад заявил о стремлении к деэскалации и восстановлению стабильности в Красном море

В совместном заявлении Австралии, Бахрейна, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Канады, Республики Корея и США отмечается, что удары нанесли в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону и согласно Уставу ООН

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Вашингтон и Лондон вместе со своими партнерами стремятся снизить напряженность и восстановить стабильность в Красном море. Об этом говорится в совместном заявлении Австралии, Бахрейна, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Канады, Республики Корея и США.

"Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы снизить напряженность и восстановить стабильность в Красном море", - сказано в заявлении, распространенном на фоне ударов ВС Великобритании и США по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене. Вместе с тем в сообщении отмечается, что коалиция "без колебаний будет защищать жизни" и свободу навигации.

Как говорится в заявлении, в ответ на "продолжившиеся незаконные, опасные и дестабилизирующие атаки хуситов на суда, в том числе совершающие коммерческие транзитные перевозки через Красное море, ВС США и Великобритании при поддержке Нидерландов, Канады, Бахрейна и Австралии, осуществили совместные удары в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону и в соответствии с Уставом ООН по ряду целей в контролируемых хуситами районах Йемена". "Эти высокоточные удары были призваны разрушить и ослабить возможности, которые хуситы используют для того, чтобы угрожать глобальной торговле и жизням моряков на одном из самых важных водных путей в мире", - говорится в тексте.

В заявлении обращается внимание на то, что с середины ноября хуситы "атаковали более двух десятков коммерческих судов", что стало "международным вызовом". "Сегодняшние действия продемонстрировали совместную приверженность свободе навигации и защите жизней моряков от незаконных и неоправданных атак", - подчеркивается в документе.