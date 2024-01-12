КНР заявила, что Оттава должна правильно воспринимать Пекин для нормальных отношений

Министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что его страна никому не навязывает свою идеологию и не пытается бросить вызов мировому порядку

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Власти Канады должны правильно воспринимать КНР для поддержания нормальных отношений между двумя странами. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с канадской коллегой Мелани Жоли.

"Первопричиной спада в отношениях между нашими странами за последние несколько лет стал серьезный перекос в восприятии Китая канадской стороной", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил глава МИД КНР, Пекин никому не навязывает свою идеологию и не пытается бросить вызов мировому порядку. Он отметил, что Китай "последовательно отстаивает цели и принципы Устава ООН", выступает в защиту существующей международной системы с ее общепринятыми правовыми нормами.

"Китай должен твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития. Мы никогда не допустим, чтобы китайский народ был лишен своего законного права на развитие, - подчеркнул Ван И. - Надеюсь, что канадская сторона сможет объективно, рационально, правильно интерпретировать внутреннюю и внешнюю политику КНР".