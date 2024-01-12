В "Ансар Аллах" заявили, что ответ Йемена на агрессию официально дадут ВС страны

Соответствующее заявление представителя движения Насреддина Амера распространил телеканал Al Mayadeen

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы движения "Ансар Аллах" Насреддин Амер заявил, что вооруженный ответ Йемена на агрессию будет объявлен официально вооруженными силами страны.

Соответствующее заявление представителя движения распространил ливанский телеканал Al Mayadeen.

"Любой ответ Йемена на агрессию будет официально объявлен йеменскими вооруженными силами", - сказал Амер.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.