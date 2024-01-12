12 января, 01:57

В "Ансар Аллах" заявили, что ответ Йемена на агрессию официально дадут ВС страны

Соответствующее заявление представителя движения Насреддина Амера распространил телеканал Al Mayadeen

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы движения "Ансар Аллах" Насреддин Амер заявил, что вооруженный ответ Йемена на агрессию будет объявлен официально вооруженными силами страны.

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Соответствующее заявление представителя движения распространил ливанский телеканал Al Mayadeen.

"Любой ответ Йемена на агрессию будет официально объявлен йеменскими вооруженными силами", - сказал Амер.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. 

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