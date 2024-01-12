СМИ: целями ударов США и Великобритании в Йемене стали два аэропорта и военная база

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По информации телеканала, речь идет об аэропортах Саны и Ходейды, а также военной авиабазе Ад-Дайлами и лагере Кэлен

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Целями вооруженного нападения США и Великобритании на Йемен были аэропорты в Сане и Ходейде, а также авиабаза Ад-Дайлами. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на военного представителя движения "Ансар Аллах" (хуситы).

По данным телеканала, главными целями ударов США и Великобритании были международный аэропорт Саны, аэропорт Ходейды и его окрестности, а также военная авиабаза Ад-Дайлами и лагерь Кэлен, расположенный в городе Саада на северо-западе Йемена.