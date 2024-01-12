Саудовская Аравия призвала к сдержанности после ударов США и Британии по Йемену

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

В королевстве подчеркнули важность поддержания безопасности и стабильности в регионе Красного моря

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Саудовская Аравия призвала к сдержанности и предотвращению эскалации в регионе Красного моря после ударов США и Великобритании по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в ряде городов Йемена. Об этом сообщил МИД королевства.

"Королевство подчеркивает важность поддержания безопасности и стабильности в регионе Красного моря и призывает к сдержанности и предотвращению эскалации", - приводит заявление МИД Саудовской Аравии телеканал Al Mayadeen.

В ночь на пятницу вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану, Сааду, Ходейду, Таиз и Дамар.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.