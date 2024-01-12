Тайвань зафиксировал возле острова 10 военных самолетов КНР

Также тайваньское военное ведомство сообщило о приближении шести кораблей Народно-освободительной армии Китая

ГОНКОНГ, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 10 летательных аппаратов и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом говорится в заявлении на сайте военного ведомства острова.

По его данным, за последние сутки два аппарата - истребитель Су-30 и самолет противолодочной борьбы Y-8 - пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива.

Кроме того, в районе Тайваня были зафиксированы пять воздушных шаров на высоте от 5 до 8 тыс. м. Один из них с запада на восток пересек воздушное пространство над южной частью острова и удалился в сторону Тихого океана.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. В субботу на Тайване пройдут выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова).