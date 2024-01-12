СМИ: ХАМАС потратило миллионы долларов на строительство туннелей в секторе Газа

ПО данным Yedioth Ahronoth, для строительства сотен километров подземной инфраструктуры движение было использовало 6 тыс. тонн бетона и 1,8 тыс. тонн металла

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 января. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС потратило миллионы долларов на создание своей подземной инфраструктуры в секторе Газа. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

На основе анализа сети туннелей и разведданных, обнаруженных в Газе, ЦАХАЛ пришел к выводу, что для строительства сотен километров подземной инфраструктуры стоимостью в десятки миллионов долларов в общей сложности было использовано более 6 тыс. тонн бетона и 1,8 тыс. тонн металла, информирует армейская пресс-служба.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант назвал ликвидацию подземной инфраструктуры ХАМАС одной из главных целей военной операции в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября прошлого года, сопровождавшегося захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.