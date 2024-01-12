Япония поддержала удары по Йемену

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио считает их мерой против ухудшения ситуации

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Японское правительство поддерживает удары США и Великобритании по Йемену и считает их мерой против ухудшения ситуации с судоходством в регионе. Об этом заявил на регулярной пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

"Мы поддерживаем решимость Соединенных Штатов и других заинтересованных стран выполнить свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного судоходства в Красном море. Мы расцениваем это как меры, призванные не допустить дальнейшего ухудшения ситуации", - сказал он.