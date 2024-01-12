СМИ: после обстрела Израилем жилого дома в Газе погибли пять человек

По информации телеканала Al Mayadeen, речь идет о поселении Аль-Машала в центральной части анклава

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Не менее пяти человек погибли в результате израильского удара в секторе Газа. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, по меньшей мере пять палестинцев погибли в результате обстрела израильскими военными жилого дома в поселении Аль-Машала в центральной части сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и городам на Западном берегу реки Иордан, а также по отдельным районам Ливана и Сирии.