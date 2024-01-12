Япония намерена следить за ситуацией после обещания Путина посетить Курилы

Власти восточноазиатской страны планируют реагировать "соответствующим образом", отметил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Правительство Японии после заявления президента России Владимира Путина о намерении посетить Курильские острова будет внимательно следить за ситуацией и реагировать "соответствующим образом". Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

"Я воздержусь от того, чтобы комментировать каждое заявление российских правительственных лиц. Однако правительство будет следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом", - сказал он. Хаяси повторил позицию Японии в отношении России в связи с ситуацией на Украине, отметив, что Токио будет сохранять санкции против Москвы и продолжать поддержку Киева.

Путин ранее, посещая Хабаровск, пообещал, что когда-нибудь обязательно посетит Курильские острова. "Надо развивать туристический кластер [Курильских] островов. Там очень интересно, говорят. Не был [там] ни разу, к сожалению, но обязательно приеду", - сказал глава государства на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

Москва и Токио с середины XX века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио о мирном соглашении.