США считают, что Иран способствовал атакам хуситов на суда в Красном море

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что исламская республика предоставляла йеменским мятежникам информацию и разведданные

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. США считают, что Иран сыграл определенную роль в проведении йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы) атак на суда в Красном море. Об этом заявил в четверг представитель американской администрации высокого ранга на специальном брифинге для журналистов.

"Они [иранцы] предоставляли хуситам информацию и разведданные. [Иранцы] предоставляли те самые возможности, которые хуситы использовали для проведения этих атак. Поэтому мы считаем, что они [иранцы], безусловно, были вовлечены в каждый этап этого процесса", - сказал высокопоставленный американский чиновник.

При этом он отметил, что не собирается "анонсировать каких-либо мер" в отношении Ирана. "Но мы считаем Иран ответственным за ту роль, которую он сыграл в совершении атак хуситами и другими группировками в регионе", - добавил чиновник.

В ночь на пятницу вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану, Сааду, Ходейду, Таиз и Дамар. Президент США Джо Байден заявил, что удар в Йемене был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и носит оборонительный характер. В американской администрации указали, что были атакованы места дислокации ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и радиолокационные станции хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.