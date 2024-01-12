СМИ: при ударах Израиля в Газе за сутки погибли десятки человек

По данным агентства WAFA, в морги Хан-Юниса поступило 30 тел

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Десятки человек погибли в результате израильских ударов по городам сектора Газа за минувшие сутки. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, в морги Хан-Юниса поступило 30 тел погибших в результате бомбардировок анклава. Агентство отметило, что израильская авиация совершила налеты на центр Хан-Юниса, в то же время силы ЦАХАЛ обстреливали бригады скорой помощи и спасателей, которые спасали раненых и извлекали из-под завалов погибших.

Удары израильской армии с воздуха также привели к гибели девяти человек в жилом районе к востоку от города Рафах в южной части сектора Газа. По меньшей мере пять человек погибли в результате бомбардировки района Аль-Машала к западу от города Дейр-эль-Балах в центральной части анклава.

Как сообщает агентство, с начала израильской военной кампании в секторе Газа было убито свыше 23,5 тыс. палестинцев, еще более 56 тыс. получили ранения. Почти 8 тыс. человек пока считаются пропавшими без вести.