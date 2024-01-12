CNN: глава Пентагона контролировал нанесение ударов по Йемену из больницы

По данным телеканала, Ллойд Остин активно участвовал в руководстве атакой

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин контролировал нанесение ударов по объектам хуситов в Йемене из больницы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника Минобороны.

"Сегодня Остин отдал приказ СЕНТКОМ (Центральному командованию Вооруженных сил США - прим. ТАСС) нанести удары и контролировал их в режиме реального времени", - сказал чиновник.

По его словам, глава Пентагона со вторника по четверг дважды разговаривал с президентом США Джо Байденом. Остин в течение последних 72 часов "активно участвовал в наблюдении и руководстве нанесения ударов", отметил чиновник.

Вечером 1 января глава Пентагона был госпитализирован в Национальный медицинский центр Уолтера Рида (штат Мэриленд), а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном во вторник заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января ему провели хирургическую операцию. Специалисты сообщили, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом. Члены Конгресса США ранее потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не сообщил своевременно общественности и властям о его госпитализации. Газета Politico уточнила, что Минобороны три дня держало в тайне от Белого дома информацию о месте пребывания министра. Во вторник комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей начал расследование обстоятельств госпитализации министра обороны.

В ночь на пятницу вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам "Ансар Аллах" в некоторых городах Йемена, включая Сану, Сааду, Ходейду, Таиз и Дамар. Президент США Джо Байден заявил, что удар в Йемене был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и носит оборонительный характер. В американской администрации указали, что были атакованы места дислокации ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и радиолокационные станции хуситов.