12 января, 03:56
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: израильская армия столкнулась с сопротивлением в ходе рейда в лагере Нур-Шамс

По информации телеканала, что один из израильских военных бульдозеров подорвался на взрывном устройстве

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Израильские военные столкнулись с сопротивлением со стороны палестинских группировок в ходе рейда в лагере беженцев Нур-Шамс к востоку от города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

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По его данным, на взрывном устройстве подорвался один из израильских военных бульдозеров, которые использовались для разрушения инфраструктуры в ходе рейда. Информации о жертвах пока не поступало.

Столкновения между израильской армией и палестинским сопротивлением зафиксированы также в городе Силат аль-Харития к западу от лагеря Дженин. Кроме того, телеканал сообщает о рейдах и арестах палестинцев в городах Бейт-Фурик и Ябад, а также лагере беженцев Шуафат. 

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