Al Jazeera: израильская армия столкнулась с сопротивлением в ходе рейда в лагере Нур-Шамс

По информации телеканала, что один из израильских военных бульдозеров подорвался на взрывном устройстве

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Израильские военные столкнулись с сопротивлением со стороны палестинских группировок в ходе рейда в лагере беженцев Нур-Шамс к востоку от города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, на взрывном устройстве подорвался один из израильских военных бульдозеров, которые использовались для разрушения инфраструктуры в ходе рейда. Информации о жертвах пока не поступало.

Столкновения между израильской армией и палестинским сопротивлением зафиксированы также в городе Силат аль-Харития к западу от лагеря Дженин. Кроме того, телеканал сообщает о рейдах и арестах палестинцев в городах Бейт-Фурик и Ябад, а также лагере беженцев Шуафат.