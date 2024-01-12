В США заявили, что нанесли удары по объектам хуситов, чтобы остановить их незаконные атаки

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Американское Центральное командование Вооруженных сил отметило, что целями атак были радиолокационные системы, склады с беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами, а также площадки их запуска

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) и вооруженные силы Великобритании нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, чтобы остановить их "незаконные и безответственные" нападения на американские и международные суда в Красном море.

"Силы Центрального командования США совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли удары по объектам хуситов, чтобы снизить их способность продолжать совершать незаконные и безответственные нападения на американские и международные суда в Красном море", - говорится в заявлении, опубликованном на странице CENTCOM в X (ранее Twitter).

В заявлении отмечается, что целями ударов были радиолокационные системы, склады с беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами, а также площадки их запуска.

"Мы возлагаем на хуситов и их <...> иранских спонсоров ответственность за незаконные, неизбирательные и безответственные нападения на международное судоходство, эти атаки на данный момент затронули 55 стран, в том числе поставили под угрозу жизни сотен моряков", - заявил глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла.