В США заявили, что выбирали цели в Йемене так, чтобы не попасть по гражданским

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Представитель американских вооруженных сил отметил, что военным еще предстоит детально оценить, насколько успешным был удар, а также установить, был ли причинен какой-либо сопутствующий ущерб

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. США при выборе целей удара по позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене старались свести к минимуму опасность сопутствующего ущерба в том числе для гражданского населения. С таким заявлением выступил представитель американских вооруженных сил на специальном брифинге для журналистов.

Он пояснил, что военным еще предстоит детально оценить, насколько успешным был нанесенный удар, а также установить, был ли причинен какой-либо сопутствующий ущерб. "Могу подчеркнуть, что цели специально выбирались таким образом, чтобы свести к минимуму опасность сопутствующего ущерба", - отметил он.

"Мы ни в коем случае не целились по гражданским населенным центрам", - отметил представитель американских ВС, подчеркнув, что удары были нанесены "высокоточным оружием по конкретным целям в конкретных местах".