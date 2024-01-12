В Папуа - Новой Гвинее пообещали найти организаторов беспорядков в Порт-Морсби

Премьер-министр Джеймс Марапе объявил о дисциплинарных мерах, которые приняли в отношении некоторых сотрудников правительства и руководства полиции страны

СИДНЕЙ, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи Джеймс Марапе пообещал установить личности тех, кто организовал массовые беспорядки в Порт-Морсби и некоторых крупных городах страны. Соответствующее заявление глава новогвинейского правительства сделал в ходе выступления перед журналистами в Порт-Морсби.

"Есть доказательства того, что беспорядки, произошедшие в среду, были специально организованы некоторыми людьми, остававшимися за пределами видимости полиции, за сценой. Мы обязательно выясним, кто выступал зачинщиком и организатором, и кто их поддерживал", - сказал Марапе.

Премьер объявил о дисциплинарных мерах, принятых в отношении некоторых сотрудников правительства и руководства полиции страны. "Это не первый случай, когда сотрудники наших правоохранительных органов выходят из-под контроля, в прошлом у нас были аналогичные инциденты и в полиции, и в вооруженных силах, и в государственных службах. Мы хотим гарантировать, что подобные вещи больше не повторятся", - подчеркнул Марапе и сообщил, что в отставку будут отправлены руководители департаментов министерства финансов страны и комиссар полиции Дэвид Мэннинг.

Как отметил новогвинейский премьер-министр, для расследования причин и обстоятельств произошедшего правительство соберет специальную комиссию, которая "досконально разберется в том, что произошло и примет решение о дальнейшем уголовном расследовании инцидента".

Забастовка полицейских и беспорядки в Порт-Морсби

Сотрудники новогвинейских правоохранительных органов объявили забастовку в среду, 10 января, протестуя из-за "необъяснимых отчислений из заработной платы". Позже премьер-министр заявил, что вычеты, составившие от $52 до $160 при средней зарплате полицейского в $450, были вызваны сбоем в государственной системе начисления заработной платы и будут компенсированы в следующем месяце. Сотни мародеров, воспользовавшись отсутствием полиции, вышли на улицы и начали грабить и поджигать магазины. Для восстановления порядка на улицах власти страны направили в Порт-Морсби отряды полиции из других провинций и военнослужащих, пообещав применять боевые патроны против нарушителей порядка.

Из-за беспорядков и акций гражданского неповиновения, прошедших также в других городах страны (Лаэ, Кокопо, Горока, Маданг, Булоло и Кавиенга), шесть депутатов местного парламента заявили о своем выходе из состава действующего парламента и призвали премьер-министра также подать в отставку, обвинив его в неспособности обеспечить порядок в стране.