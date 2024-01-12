Иран назвал удар США и Британии по хуситам произволом и нарушением суверенитета Йемена

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Официальный представитель ведомства Насер Канани Чафи заявил, что такие действия со стороны Вашингтона и Лондона "приведут лишь к усилению нестабильности в регионе"

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Удар, нанесенный Соединенными Штатами и Великобританией по позициям хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", является произволом, а также нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

По его словам, которые приводятся в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства, "нападение США и Великобритании на несколько йеменских городов сегодня утром является произволом и явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также норм международного права". Такие действия со стороны Вашингтона и Лондона, подчеркнул Канани Чафи, "приведут лишь к усилению нестабильности в регионе".