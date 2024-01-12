Хуситы заявили, что продолжат атаковать суда в Красном море, несмотря на удары по Йемену

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Официальный представитель движения "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям сообщил, что агрессии со стороны США и Великобритании "нет никакого оправдания"

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" продолжат атаковать связанные с Израилем гражданские суда в Красном море, несмотря на удары США и Великобритании по объектам на подконтрольной хуситам территории. Об этом заявил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям.

"Мы подтверждаем, что агрессии [США и Великобритании] против Йемена нет никакого оправдания, поскольку международное судоходство в Красном и Аравийском морях не находилось под угрозой. Мы атаковали и продолжим атаковать израильские суда, направляющиеся в порты оккупированной Палестины", - написал Абдель Салям на своей странице в X (Twitter).