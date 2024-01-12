СМИ: Блинкен не смог уговорить арабские страны присоединиться к коалиции против хуситов

По данным портала Semafor, пока планы США поддержал только Бахрейн

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время ближневосточного турне не смог убедить арабские страны, включая Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, присоединиться к международной коалиции по противостоянию угрозе со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на источники.

Как указали арабские чиновники, ОАЭ и Саудовская Аравия, которые воспринимаются как "особенно важные партнеры в борьбе против хуситов", не заинтересованы в том, чтобы поддерживать возобновление военных операций. Египет и Катар также не намерены присоединяться к подобным операциям, поскольку это может выглядеть как выступление на стороне Израиля и его западных союзников в ближневосточном конфликте.

Портал отметил, что отсутствие поддержки со стороны региональных партнеров может подорвать любые планы США по проведению операции против хуситов "как на поле боя, так и с точки зрения риторики". Semafor уточнил, что пока из стран Ближнего Востока к планам Вашингтона выступить против хуситов присоединился только Бахрейн.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты совместно с партнерами и союзниками на Ближнем Востоке работают над созданием международной коалиции по противостоянию угрозе со стороны хуситов. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.