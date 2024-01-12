СМИ: Украина не получит от США истребители F-35 из-за угрозы рассекречивания технологий

По данным журнала National Interest, российские военные "неизбежно" собьют такую машину, что станет "выигрышем для России", поскольку даст ей "возможность спроектировать истребитель пятого поколения"

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Украине не следует ожидать от США поставок истребителей F-35 из-за их дороговизны и неизбежности того, что данные машины будут сбиты и изучены российскими военными. Об этом сообщил американский журнал National Interest.

"Украине не стоит рассчитывать на пожертвования в виде F-35", - утверждается в статье. Издание связывает это с тем, что эта модель истребителей "очень дорогая" и "стоит в два раза дороже", чем истребители F-16. Кроме того, российские военные "неизбежно" собьют такую машину, что станет "выигрышем для России", поскольку даст ей "возможность спроектировать истребитель пятого поколения". "Таким образом, предоставление Украине принципиально новых систем вооружения может быть не в интересах США", - резюмирует журнал.

Ранее представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Украина хотела бы в перспективе получить от США истребители пятого поколения F-35. По его словам, в настоящий момент республика считает своим приоритетом получение от США истребителей четвертого поколения F-16.

В конце августа Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 американских истребителя F-16, Дания пообещала Киеву 19 таких машин. Власти США одобрили данный шаг. В Киеве выражали надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны.

Первый истребитель пятого поколения F-35 производства американской корпорации Lockheed Martin был выпущен в 2007 году, его стоимость достигала $221 млн. В настоящее время цена F-35 благодаря расширению масштабов производства снижена до $79 млн.