В Киеве обещали не ограничивать права человека новым законопроектом о мобилизации

Депутат Рады и член парламентского комитета по обороне Федор Вениславский заявил, что не будет мобилизации инвалидов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Власти Украины в новой редакции резонансного законопроекта о правилах мобилизации, который ранее был отправлен Верховной радой на доработку в правительство, не будут серьезно ограничивать права человека, исключив из него несколько наиболее скандальных норм, в том числе об отмене отсрочки от армии для инвалидов. Об этом сообщил депутат Рады и член парламентского комитета по обороне Федор Вениславский.

"Уже сейчас можно сказать, что в законопроект будут внесены изменения. Не будет мобилизации инвалидов, у местных властей не будет возможности действовать по своему усмотрению в вопросах мобилизации, а также не будет существенных ограничений прав человека", - сказал он газете Politico.

В то же время еще один член комитета Рады по обороне Марьяна Безуглая на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) уточнила, что после обсуждения в стенах парламента из законопроекта также собираются исключить норму о направлении повесток призывникам по электронной почте, вернуть нормы о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на увольнение всем лицам с инвалидностью, в том числе III группы, тем, кто имеет супруга с инвалидностью, а также предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру.

Помимо прочего, собираются исключить требование об указании военнообязанными места жительства при заключении трудового договора, сократить сроки увольнения срочников после принятия закона, начать базовую общевойсковую подготовку учащихся украинских вузов с 2025 года, уточнить статьи Уголовного кодекса, согласно которым разрешено по желанию мобилизовать в армию осужденных, а также отменить отсрочку от призыва в ВСУ депутатам Рады, работникам правоохранительных органов, организаций и предприятий Минобороны, утверждает Безуглая.

Проблемы с рассмотрением законопроекта

Рассмотрение законопроекта о новых правилах мобилизации должно было пройти в Раде в четверг после закрытого заседания согласительного совета с участием военных, однако, как сообщил глава фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, документ был возвращен на доработку правительству с предложениями от парламентариев. При этом он подчеркнул, что все политические силы поняли и поддерживают необходимость мобилизации. Позднее представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабинет министров Украины отозвал законопроект о новых правилах мобилизации из Рады.

Внесенный в парламент 25 декабря прошлого года законопроект предлагал разрешить украинским властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее перекладывали друг на друга ответственность за готовящееся ужесточение методов мобилизации.

На Украине с февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация, при этом власти страны уже сталкиваются с серьезными проблемами при комплектовании армии, а действия представителей ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата), которые нередко пытаются с применением силы вручать повестки в общественных местах, периодически оказываются в центре внимания СМИ. Зеленский сообщил, что получил запрос от военных на призыв в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. На этом фоне правительство форсировало разработку законопроекта о более жестких правилах мобилизации.