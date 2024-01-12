Эксперт заявил, что удары по Йемену могут втянуть США в конфликт на Ближнем Востоке

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что этот удар потенциально может втянуть страну в войну

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Удары США по объектам хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" могут втянуть Вашингтон в конфликт на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил в эфире телеканала Fox News подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

"Хуситы прямо дали понять, что если мы нападем на них на их территории, то они начнут атаковать американцев и американские интересы в регионе, - напомнил эксперт. - Этот удар потенциально может втянуть нас в войну. Я бы хотел услышать от [представителей] Белого дома, в чем именно заключается план [властей] и как он соотносится с американским законодательством и конституцией, поскольку он противоречит им".

В ночь на пятницу вооруженные силы Великобритании и США нанесли удары по объектам мятежников в ряде городов Йемена с помощью самолетов, кораблей и подводных лодок. Американский президент Джо Байден заявил, что эти меры стали ответом на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и что они носят оборонительный характер. В Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) отметили, что удары были нанесены по 60 целям на 16 объектах.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы предупредили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. Согласно подсчетам СЕНТКОМ, с середины ноября йеменские мятежники атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.