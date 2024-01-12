12 января, 07:11

Эксперт заявил о возможных санкциях КНР против Тайваня при победе правящей партии острова

Коммунистическая партия Китая поддерживает активные контакты с главной оппозиционной партией острова, уточнил доцент Факультета дипломатии и международных отношений тайваньского Университета Даньцзян Грегори Кутаз

ГОНКОНГ, 12 января. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Правительство КНР может ввести новые экономические санкции в отношении Тайваня в случае победы на предстоящих выборах главы администрации острова кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ. Об этом заявил в беседе с ТАСС доцент Факультета дипломатии и международных отношений тайваньского Университета Даньцзян Грегори Кутаз.

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По его словам, кризис в отношениях материкового Китая и Тайваня начался после прихода к власти на острове в 2016 году представительницы ДПП Цай Инвэнь, которая отказалась признавать консенсус 1992 года. "Лай Циндэ призвал Китай начать диалог с Тайванем на основе принципов равенства и взаимного уважения. Однако инициирование таких контактов маловероятно, так как Лай Циндэ отказался признать консенсус 1992 года. После избрания Лай Циндэ Пекин может предпринять ряд карательных действий, таких как экономическое и военное давление на остров", - сказал Кутаз.

Он отметил, что в ответ на визит на Тайвань в августе 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США, Пекин в качестве меры протеста ограничил импорт 2 тыс. видов тайваньских товаров.

"Если же будет избран [кандидат от партии Гоминьдан] Хоу Юи, Пекин, вероятно, займет примирительную позицию по отношению к Тайбэю, за которой немедленно могут последовать такие действия, как отмена торговых ограничений, а двери для диалога между берегами пролива будут распахнуты", - отметил эксперт.

Как пояснил аналитик, Коммунистическая партия Китая поддерживает активные контакты с главной оппозиционной партией Тайваня. "В недавнем прошлом можно было увидеть серию визитов членов Гоминьдана в Китай. Последний из них прошел в декабре. Гоминьдан и Коммунистическая партия Китая сохранили каналы коммуникации", - резюмировал он.

"Консенсус 1992 года" - это договоренность, достигнутая на исторической полуофициальной встрече в Гонконге между представителями Коммунистической партии Китая и правившей на Тайване в то время партии Гоминьдан. Она подразумевает признание принципа единственности Китая, то есть того, что в мире существует только одно китайское государство. Однако каждая из сторон вправе трактовать его по-своему. Для Пекина это КНР, основанная 1 октября 1949 года по итогам гражданской войны в Китае, а для Тайбэя - Китайская Республика, которая до 1949 года существовала на материке.

Выборы на Тайване

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова) пройдут 13 января. С 2016 года пост главы администрации Тайваня занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.

Фаворитом предвыборной гонки является действующий заместитель главы администрации Тайваня, представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который лидирует в опросах общественного мнения. Двумя оппозиционными кандидатами являются председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ и политик от выступающего за сближение с материковым Китаем Гоминьдана Хоу Юи.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

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