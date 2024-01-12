ХАМАС возложило ответственность на Британию и США за последствия агрессии против Йемена

Палестинское движение считает операцию Лондона и Вашингтона нарушением суверенитета арабской республики

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС считает операцию Великобритании и США в Йемене нарушением суверенитета арабской республики и возлагает ответственность за ее последствия для безопасности региона на Вашингтон и Лондон. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале радикальной организации.

"Мы решительно осуждаем вопиющую американо-британскую агрессию против Йемена. Мы возлагаем на них ответственность за ее последствия для безопасности региона", - предупредило палестинское движение.

В заявлении подчеркивается, что ХАМАС "высоко ценит позицию братского Йемена и его героического народа, поддержавшего палестинцев". "Подтверждаем, что регион не станет свидетелем безопасности и стабильности без прекращения сионистской оккупации палестинских и арабских земель. Это требует от Вашингтона и Лондона пересмотра своей колониальной политики из уважения к суверенитету государств и интересам арабских народов, которые не останутся в стороне перед лицом жестоких сионистских преступлений, геноцида против палестинцев", - отмечает движение.