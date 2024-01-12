Додон призвал власти Молдавии прекратить экономическую блокаду Приднестровья

Власти Приднестровья ранее обвинили руководство Молдавии в незаконном налогообложении товаров, которые импортируют предприятия региона

КИШИНЕВ, 12 января. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал власти республики прекратить экономическую блокаду непризнанного Приднестровья.

"Категорически осуждаю экономическую блокаду Приднестровья со стороны властей Молдовы. Надеюсь, что это не часть некого плана по дестабилизации ситуации в регионе. Эту экономическую войну нужно прекратить и дать приднестровским компаниям возможность нормально работать", - написал Додон в Telegram-канале.

Ранее власти Приднестровья обвинили руководство Молдавии в незаконном налогообложении товаров, которые импортируют предприятия региона. МИД Приднестровья направил заявление участникам переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США). В нем отмечено, что молдавское правительство "обложило приднестровскую экономику "данью", которая не имеет и не может иметь никаких легитимных оснований ни в рамках существующих договоренностей, ни в контексте пресловутых общеевропейских норм и принципов".

Общественники Приднестровья провели накануне акцию протеста против введенных правительством Молдавии таможенных пошлин с предприятий. Со своей стороны, вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что "уступок в вопросе таможенного кодекса не будет".

После решения Киева закрыть приднестровский участок границы с Молдавией товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Ранее в Тирасполе неоднократно обвиняли Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для давления на непризнанную республику.