Британия и Украина подпишут соглашение по безопасности

В частности, договор обяжет Великобританию "консультироваться с Украиной, если Россия еще когда-либо нападет на нее", и предоставить Киеву "быструю и долгосрочную поддержку" в вопросах обороны

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Великобритания и Украина подпишут двустороннее соглашение в сфере безопасности в ходе визита премьер-министра королевства Риши Сунака в Киев 12 января. Об этом говорится в заявлении британского правительства.

"Премьер-министр и президент [Украины Владимир] Зеленский подпишут историческое двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности", - отмечается в тексте. Уточняется, что Великобритания станет "первой страной Группы семи, заключившей конкретное соглашение о гарантиях безопасности", которые государства - члены объединения обещали предоставить Киеву на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. "Знаковое соглашение" должно стать первым шагом в развитии "непоколебимого столетнего партнерства Украины и Великобритании", указывается в заявлении.

Конкретно речь пойдет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Кроме того, договор обяжет Великобританию "консультироваться с Украиной, если Россия еще когда-либо нападет на нее", и предоставить Киеву "быструю и долгосрочную поддержку" в вопросах обороны.

Кроме того, Сунак пообещал передать Украине крупнейшую партию дронов, которую "Украине когда-либо передавали иностранные государства". Большая часть беспилотников будет произведена в Соединенном Королевстве, однако оборонное ведомство страны задействует в том числе иностранных партнеров, чтобы "заметно нарастить поставки дронов" Киеву.

Уточняется, что Лондон принял решение об увеличении объемов военной помощи Украине до £2,5 млрд в следующем финансовом году, что на £200 млн больше показателей предыдущих двух лет. Дополнительные средства будут направлены на закупку для Украины "тысяч разведывательных и морских дронов, а также дронов большой дальности".

Поездка в Киев 12 января станет второй для премьер-министра Сунака. Ранее он лично встречался с Зеленским в ходе поездки украинского президента в страны Евросоюза в мае 2023 года. Впервые Сунак посетил Киев в 2022 году почти сразу после избрания на должность главы британского кабмина. Тогда в ходе двусторонних переговоров обсуждались главным образом вопросы безопасности.