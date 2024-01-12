Сунак пообещал передать Киеву крупнейшую в истории партию дронов

Большая часть беспилотников будет произведена в Великобритании

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал передать Украине крупнейшую партию дронов в преддверии своего визита в Киев 12 января.

"Это станет крупнейшей партией дронов, которая Украине когда-либо передавалась иностранным государством", - приводятся слова премьера в заявлении британского правительства. Большая часть беспилотников будет произведена в Соединенном Королевстве, однако оборонное ведомство страны задействует в том числе иностранных партнеров для того, чтобы "заметно нарастить поставки дронов" Киеву.

Уточняется, что Лондон принял решение об увеличении объемов военной помощи Украине до £2,5 млрд в следующем финансовом году, что на £200 млн больше показателей предыдущих двух лет. Дополнительные средства будут направлены на закупку для Украины "тысяч разведывательных и морских дронов, а также дронов большой дальности".