Медведчук заявил, что ЕС сделали донором военных действий Украины

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что Лондон и Вашингтон используют конфликт, чтобы развалить экономический баланс ЕС и превратить Европу в "загон", где их международным корпорациям ничто не помешает захватывать рынки

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Лондон и Вашингтон используют конфликт вокруг Украины, чтобы торпедировать и развалить экономический баланс ЕС и превратить Европу в "загон", где их международным корпорациям ничто не помешает захватывать рынки, фактически выдавливая и уничтожая местных производителей. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Несмотря на все разговоры западной пропаганды, не Украина движется в Европу, а Европа на Украину. ЕС сделали донором украинских военных действий, а это дорого обходится. Если на полях Украины горят танки Leopard, то в банках Германии горят субсидии немецким фермерам, пособия по безработице и другие социальные льготы немецких трудящихся", - написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Развал ЕС выгоден более всего США и Великобритании, подчеркнул политик. "Это не Украину хотят присоединить к Европе, а Европу к Украине", - отметил он. Конфликт вокруг Украины, считает он, "вскрывая" внутренний рынок Европы, уничтожает экономический баланс стран Евросоюза, который невозможно будет восстановить, в результате упадет евро, но поднимутся доллар и британский фунт. "США нужен будет железный занавес, а точнее, загон, где воротилы финансового бизнеса смогут зарезать любую приглянувшуюся им экономическую "овцу". Уже "режут" автомобильную и химическую промышленность, взялись за сельское хозяйство", - написал он.

Медведчук обратил внимание, что Германия, поддержав Украину, несет огромные экономические и политические потери, в ее бюджете на текущий год уже возникла дыра в размере €17 млрд, которую и решили "залатать" фермерами. По его словам, канцлер Германии Олаф Шольц, как и президент Украины Владимир Зеленский, сдает национальные интересы в угоду США и Великобритании. "Закрытый продовольственный рынок ЕС, как консервную банку, с помощью украинской войны пытается вскрыть американский бизнес агропродукции. Лишенные дотаций европейские фермеры уступят рынки своих стран дешевой продукции из США, Канады, Австралии и, конечно, с Украины, землю которой Зеленский продал международным корпорациям", - написал Медведчук.

Политик отметил, что в условиях, когда США получают свободу действий в Европе, им становится выгодна заморозка конфликта на Украине, о возможности которой начинают писать западные СМИ. "Все это для Европы плохие новости. Европейцам уже неважно, будет заключен мир или боевые действия продолжатся. Если продолжатся, США заставят выбрасывать на это миллиарды, а если нет, то миллиарды просто будут выкачиваться за океан, поскольку экономика Европы будет торпедирована Украиной, которая уже не государство, а серая зона под руководством США", - заключил он.