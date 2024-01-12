В США заявили о готовности работать вместе с Ближним Востоком над безопасностью в регионе

Для достижения безопасного будущего необходимо "принимать непростые решения", отметил госсекретарь Энтони Блинкен

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки готовы вместе со странами Ближнего Востока работать над установлением прочного мира и безопасности в регионе. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам ближневосточного турне.

"Я только что завершил поездку, которая привела нас из Турции в Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, на Западный берег реки Иордан, в Бахрейн и Египет. <...> И везде, где я был, я слышал решимость работать в кооперации, чтобы найти пути для установления устойчивого мира и безопасности в регионе", - заявил Блинкен в видео, опубликованном на его странице в X (ранее Twitter).

По его словам, лидеры стран должны понимать, что для достижения безопасного будущего необходимо "принимать непростые решения". Он также отметил "приверженность США использованию в предстоящие дни, недели и месяцы дипломатических инструментов" для урегулирования ситуации в регионе.

В ночь 12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Дамар, Сааду, Сану, Таиз и Ходейду. Американский президент Джо Байден заявил, что удар был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и носит оборонительный характер. В администрации США отметили, что были атакованы места дислокации ракет, беспилотных летательных аппаратов и радиолокационные станции мятежников.

Президент США Джо Байден назвал эти удары "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, в том числе с использованием противокорабельных баллистических ракет впервые в истории".