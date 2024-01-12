ЦИК Азербайджана заявил, что число наблюдателей на выборах превысит 50 тыс.

Председатель Центризбиркома республики Мазахир Панахов отметил, что 20 тыс. человек уже прошли соответствующую регистрацию

БАКУ, 12 января. /ТАСС/. Более 50 тысяч наблюдателей будут работать на внеочередных выборах президента Азербайджана, которые пройдут в стране 7 февраля. Об этом сообщил председатель Центризбиркома республики Мазахир Панахов.

"На сегодняшний день регистрацию прошли уже 20 тыс. наблюдателей. Согласно данным, полученным от кандидатов и политических партий, число наблюдателей превысит 50 тыс. человек", - сказал глава ЦИК, выступая на круглом столе, посвященном вопросу обеспечения избирательных прав граждан.

В начале января в Баку приступила к работе наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Эта организации направит на президентские выборы в Азербайджане более 300 наблюдателей - 26 долгосрочных и 280 краткосрочных.

Электоральную кампанию по приглашению правительства Азербайджана также будет отслеживать наблюдательная миссия Содружества Независимых Государства, которую возглавит генсек СНГ Сергей Лебедев.

7 декабря глава Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в республике внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года. Следующие выборы должны были состояться в апреле 2025 года. В интервью местным телеканалам Алиев заявил, что главной причиной принятия решения о проведении досрочных выборов стало полное восстановление суверенитета страны после проведения антитеррористической операции в Карабахе 19-20 сентября прошлого года. Он отметил важность того, чтобы первые выборы, которые пройдут на всей территории страны, были президентскими.

На пост главы государства баллотируются 7 кандидатов, в том числе действующий президент, для которого это будут уже пятые выборы. Президент Азербайджана избирается на 7 лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние выборы главы государства состоялись в апреле 2018 года, победу на них одержал Алиев - за него проголосовали 86,22% избирателей при явке 74,5%.