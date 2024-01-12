Рахмон поручил открыть постпредство Таджикистана при ЮНЕСКО

Президент республики поручил правительству утвердить структуру и штатное расписание представительства

ДУШАНБЕ, 12 января. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ об открытии постоянного представительства республики при ЮНЕСКО. Текст документа опубликовала пресс-служба главы государства.

"Открыть постоянное представительство Республики Таджикистан при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры [ЮНЕСКО - прим. ТАСС]", - говорится в документе. Президент поручил правительству страны утвердить структуру и штатное расписание постпредства.

Таджикистан стал полноправным членом ЮНЕСКО в апреле 1993 года. В 1994 году в республике была создана национальная комиссия по делам ЮНЕСКО. В сентябре 2023 года в Душанбе торжественно отметили 30-летие сотрудничества Таджикистана с организацией. Открывая мероприятие, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин отметил, что за эти годы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены древний город Саразм, Национальный парк Таджикистана. Также в сотрудничестве со странами региона в Список нематериального культурного наследия внесены традиционная музыка шашмаком, плов как национальное блюдо, традиция празднования Навруза, искусство вышивки чакан и другие культурные традиции, добавил он.

В 2023 году в Каталог материальной и нематериальной культуры ЮНЕСКО были включены 15 исторических и культурных памятников Таджикистана. В 2024 году республика намерена предложить внести в Список всемирного наследия еще несколько исторических и культурных памятников древности.