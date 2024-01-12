МИД КНР считает, что США продемонстрировали Азии свою неспособность поддерживать мир

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила, что Соединенным Штатам не нужно "нести в регион блоковую конфронтацию"

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Американские власти продемонстрировали странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) свою неспособность поддерживать мир на планете. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Соединенные Штаты - крупнейшая военная держава, страна с самыми большими военными расходами. США никогда не страдали от неспособности развязывать войны, однако им не хватает умения восстанавливать и поддерживать мир", - подчеркнула она на брифинге, комментируя национальную оборонно-промышленную стратегию Пентагона, согласно которой американские власти планируют сделать акцент на сотрудничестве со своими союзниками для формирования "мощной основы" для развития ОПК в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как уточнила официальный представитель МИД КНР, Вашингтону следует уважать позицию стран АТР, которые солидарны в своем стремлении к мирному развитию. "США должны предпринимать больше усилий ради мира и стабильности, не надо нести в регион блоковую конфронтацию, конфликты и хаос войны", - подытожила Мао Нин.