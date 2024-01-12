Хуситы заявили, что удары по Йемену "не останутся без ответа"

Представитель движения Яхья Сариа отметил, что США и Великобритания несут ответственностью за "эту преступную агрессию"

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Удары, нанесенные Великобританией и США по территории Йемена, не останутся без ответа. Об этом предупредил военный представитель йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах" Яхья Сариа, заявление которого размещено в его Telegram-канале.

"Противник в лице США и Великобритании несет всю полноту ответственности за эту преступную агрессию против йеменского народа, которая не останется без ответа и наказания", - подчеркнул он.

Сариа также предупредил, что после ударов, нанесенных западными силами, хуситы будут атаковать источники угрозы как на суше, так и на море. "Вооруженные силы Йемена без колебаний нанесут удары по источникам угрозы и всем враждебным целям на суше и на море, защищая Йемен, его суверенитет и независимость", - указывается в тексте.

В ночь на 12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в ряде йеменских городов, включая Дамар, Сану, Сааду, Таиз и Ходейду. Американский президент Джо Байден заявил, что удар был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и является оборонительным. Целями стали места дислокации ракет, беспилотников и радиолокационные станции мятежников.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы предупредили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. Согласно подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября йеменские мятежники атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.