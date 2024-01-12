В Армении заявили о завершении строительства КПП на границе с Турцией

Вся инфраструктура готова для обслуживания пассажиров должным образом, рассказал замглавы Комитета госдоходов Карен Тамазян

ЕРЕВАН, 12 января. /ТАСС/. Армянская сторона завершила строительство контрольно-пропускного пункта (КПП) "Маргара" на границе с Турцией. Об этом на пресс-конференции сообщил замглавы Комитета госдоходов Карен Тамазян.

"С точки зрения таможенно-технических средств, паспортного контроля, а также пограничной службы, вся инфраструктура готова для того, чтобы можно было осуществлять обслуживание пассажиров должным образом", - отметил он.

Власти Армении ранее неоднократно выражали надежду, что закрытая граница с Турцией в ближайшем будущем откроется для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.