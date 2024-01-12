Экс-советник главы Пентагона заявил, что размещая военных в Финляндии США провоцируют РФ

Дуглас Макгрегор сообщил, что Соединенные Штаты могут разместить ракеты в этой стране

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. США провоцируют Россию на военный конфликт, размещая на территории Финляндии своих военных и вооружения. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Мы уже разместили часть наших сил в Финляндии, и я подозреваю, что, если нам позволят, мы собираемся разместить ракеты в этой стране. Это превращает Финляндию в магнит для нападения. Глобалистские элиты продолжают говорить людям: "Русские идут, русские идут". Это абсурд!" - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

В декабре 2023 года Финляндия и США подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны. Финляндия обязалась открыть военным США доступ к 15 базам на своей территории. Переговоры о подписании соглашения длились с августа 2022 года по октябрь 2023 года. Ряд финских экспертов критически оценили этот документ.

После подписания соглашения между Хельсинки и Вашингтоном посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД РФ. На Смоленской площади дипломату было заявлено, что ответственность за превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможной конфронтации полностью лежит на нынешних властях Финляндии.